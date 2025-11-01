إصابة جديدة تؤجل عودة بوغبا للملاعب

أعلن مدرب موناكو سيباستيان بوكونيولي إصابة لاعب الفريق بول بوغبا، وغيابه عن مباراة الفريق اليوم (السبت) ضد باريس إف سي ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وقال بوكونيولي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «تعرض بوغبا لإصابة بسيطة في الكاحل خلال التدريب، وننتظر نتائج الفحوصات لتحديد حجم الإصابة، لكنه بالتأكيد سيغيب عن مباراة السبت».

محاولات لتجهيزه بعد التوقف الدولي

وأضاف: «الوضع ليس سهلاً، لكنني أحاول التعامل معه بحكمة ودفعه نحو التعافي بشكل سليم، بوغبا كان متحمساً للعب، لكن عودته ستتأخر قليلاً، هدفنا هو أن يكون متاحاً بعد فترة التوقف الدولي، نشعر جميعاً بخيبة أمل، ونأمل أن تكون الإصابة مجرد التواء».

وكان لاعب خط الوسط قد تعرض في عام 2023 لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات خلال فترة تواجده مع يوفنتوس الإيطالي، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات، قبل أن يتم تخفيف العقوبة لاحقاً إلى 18 شهراً، ومنذ ذلك الحين لم يشارك بوغبا في أي مباراة رسمية.