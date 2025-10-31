في إنجاز جديد للرياضة السعودية.. دُنيا أبو طالب تتوج بفضية العالم

في إنجاز جديد يُضاف لسجل الرياضة السعودية، حققت اللاعبة دُنيا أبو طالب الميدالية الفضية في منافسات التايكوندو (وزن 53 كعم) ضمن بطولة العالم المقامة في الصين، لتؤكد مجدداً أن المرأة السعودية قادرة على المنافسة في المحافل الدولية واعتلاء منصات التتويج.



دنيا أبو طالب، التي تُعد من أبرز نجمات التايكوندو في المملكة، قدّمت أداءً مشرفاً عكس تطوّر الرياضة النسائية السعودية بدعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، لتواصل كتابة التاريخ بعد أن كانت أول سعودية تتأهل إلى الأولمبياد عبر التصفيات.



إنها لحظة فخر لكل سعودي ورسالة ملهمة لكل فتاة بأن الطموح لا يعرف حدوداً متى ما اجتمع الإصرار والدعم والإيمان بالقدرة على تحقيق المستحيل.