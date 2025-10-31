توّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله اليوم (الخميس) فريق فالكنسفارد يونايتد بلقب بطل دوري الأبطال العالمي لفئة الـ5 نجوم ضمن جولة الرياض الختامية لبطولة لونجين العالمية.



كما سلم مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، ورئيس جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي السيد يان توبس جائزتي المركزين الثاني والثالث لفريقي كانز ستارز وشنغهاي سوانز.



وفي منافسات الفردي، توج الفارس البريطاني سكوت براش المصنف الثالث عالمياً بلقب الشوط الثالث (جولتين ـ ارتفاع 1.55 متر) لفئة الـ 5 نجوم، الشوط المؤهل لنهائي جولة الرياض «الجائزة الكبرى» بتوقيت بلغ 69.56 ثانية، وحلت الفارسة الألمانية جورن سبريهي المصنفة رقم 97 عالمياً ثانياً (70.26 ثانية)، فيما جاء الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي ثالثاً (71.43 ثانية).



وكان اليوم الأول من البطولة قد انطلق بشوطي فئة النجمتين، وشهد تألق الفرسان السعوديين بتحقيق 5 مراكز فيها، حيث توج الفارس السعودي فهد الجعيد بلقب الشوط الأول (جولتين في جولة ـ ارتفاع 1.20 متر)، بتوقيت بلغ (31.98 ثانية)، فيما حل ثانياً الفارس السعودي عبد العزيز الذايدي (32.29 ثانية)، وجاء في المركز الثالث الفارس السعودي ناصر البقمي (32.47 ثانية).



كما توج الفارس المصري محمد بن عفيف بلقب الشوط الثاني (الزمن ضد الوقت ـ ارتفاع 1.40 متر)، بتوقيت بلغ (61.80 ثانية)، وجاء في المركز الثاني الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي (65.70)، وحل ثالثاً الفارس السعودي فهد العجمي (65.79 ثانية).



وتُعد جولات «لونجين» سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز لفئة الـ5 نجوم، التي انطلق موسمها الحالي من الدوحة في الأول من مارس الماضي، ومرت تصفيات 2025، قبل «جولة الرياض» عبر 3 قارات، 12 دولة، 15 مدينة، ورصدت لها جوائز مالية بأكثر من 36 مليون يورو (156,2 مليون ريال)، ومرت بمدن، الدوحة، مكسيكو، شنغهاي، مدريد، كان، راماتويل، سان تروبيه، لندن، فالكنسفارد، ريزنبيك، نيويورك، فيينا، روما، والرباط.