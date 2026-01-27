أعلن نادي النصر تعاقده رسمياً مع اللاعب حيدر عبدالكريم قادماً من صفوف الزوراء العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بيان النادي

وقال النادي في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «وقّعت إدارة شركة نادي النصر عقداً رسمياً مع لاعب نادي الزوراء العراقي حيدر عبدالكريم، لمدة موسمين ونصف».

تفاصيل الصفقة

وكانت «عكاظ» قد انفردت بتصريحات خاصة لمدير المركز الإعلامي بنادي الزوراء العراقي أحمد سعيد، الأربعاء الماضي، أكد خلالها انتقال حيدر عبدالكريم إلى النصر مقابل حصول ناديه على 500 ألف دولار، إلى جانب 15% من قيمة أي بيع مستقبلي.

انفراد «عكاظ» بانتقال حيدر عبدالكريم إلى النصر.

أرقام اللاعب والقيمة السوقية

وشارك اللاعب الشاب في 12 مباراة بقميص الزوراء هذا الموسم، سجل خلالها هدفين، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بنحو 300 ألف يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

مسيرة دولية واعدة

وعلى الصعيد الدولي، شارك حيدر عبدالكريم مع منتخب العراق تحت 20 عاماً، كما انضم إلى صفوف المنتخب تحت 23 عاماً، وقدم مستويات مميزة خلال مشاركاته في بطولات الشباب وبطولة الخليج تحت 23 سنة.