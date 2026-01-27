مليون يورو مكافأة من ألمانيا.. من يكشف منفذي تخريب الكهرباء في برلين؟

أعلنت السلطات الألمانية تخصيص مكافأة مالية ضخمة قدرها مليون يورو لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف مرتكبي الهجوم التخريبي الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل والمنشآت في جنوب غرب برلين مطلع يناير 2026.

وقالت وزيرة داخلية ولاية برلين إيريس سبرانغر في تصريحات لها إن المكافأة التي وصفتها بأنها «إجراء استثنائي» و«غير مسبوق» في حجمها تأتي من الحكومة الفيدرالية، وتهدف إلى تسريع كشف الجناة.

وكان الهجوم الذي وقع في 3 يناير قد تم عبر إضرام النار في جسر كابلات كهربائية فوق قناة تيلتو في منطقة ليخترفيلده، مما تسبب في أطول انقطاع كهربائي في برلين منذ الحرب العالمية الثانية استمر أكثر من 4 أيام.

وأثر الانقطاع الكهربائي على أكثر من 45,000 منزل و2,200 منشأة تجارية، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ ونشر الجيش والشرطة الفيدرالية لدعم الإغاثة.

وأعلنت مجموعة يسارية متطرفة تُدعى «مجموعة البركان» مسؤوليتها، مدعية أن الهدف كان «الاقتصاد الأحفوري» وليس انقطاع الكهرباء عن السكان.

وصنفت السلطات الألمانية بما في ذلك المدعي العام الفيدرالي الهجوم كـ«إرهاب يساري»، وفتحت تحقيقاً بتهم تشمل الانتماء إلى منظمة إرهابية، التخريب الدستوري، الحريق العمد، وتعطيل الخدمات العامة.

وأكدت وزيرة داخلية ولاية برلين أن «هذا عمل إرهابي يساري مخطط بدقة وعالي الإجرام»، مشددة على ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية.