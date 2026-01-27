أرجع مدرب التعاون شاموسكا خسارة فريقه بهدف دون مقابل، من النصر، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «الأول بارك» بمدينة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، إلى غياب بعض اللاعبين المؤثرين، والتفاصيل الصغيرة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة وقال: «هدف النصر الأول لم يأتِ من اختراق تكتيكي، بل نتيجة خطأ فردي من لاعبي فريقي»، مشيراً إلى أنه حاول تعديل أسلوبه التكتيكي بعد الدقيقة 60 ليكون أكثر هجومية واستحواذاً، ولاحتواء القوة الهجومية للخصم. وتابع: «رغم الفوارق الكبيرة في ميزانية الفريقين، إلا أنني فخور بما قدمه لاعبو فريقي الذين استطاعوا موازنة الكفة أمام فريق مكتمل العناصر مثل النصر».



ورغم إشادته بمستوى طاقم التحكيم عموماً إلا أن شاموسكا أبدى عتبه على عدم دقة احتساب الوقت بدل الضائع، مؤكداً أن المباراة شهدت توقفات طويلة تستحق أكثر من 4 دقائق، كما اشتكى من ضغط الجدولة (مباراة كل 3 أيام)، ما جعل دور الجهاز الفني يقتصر على الاستشفاء والتحضير الذهني.



وفي ختام المؤتمر طمأن شاموسكا جماهير «سكري القصيم» بأن الفريق يمتلك عقلية قوية وقادر على تجاوز هذه الكبوة والعودة للانتصارات، مؤكداً أن العمل مستمر لتجاوز آثار ضغط المباريات والإصابات.



يذكر أن هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق لاعب التعاون محمد الدوسري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الـ45 من عمر المباراة، بعد ضغط هجومي من لاعبي النصر، وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، وتجمد رصيد التعاون عند 35 نقطة في المركز الخامس.