صدر قرار بتعيين المهندس محمد بن عبدالله الغنام وكيلاً لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للتحول الرقمي ومستقبل التنقل.


وعبّر الغنام عن اعتزازه بالتعيين الذي اعتبره دافعاً لخدمة الدين والوطن.