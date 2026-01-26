صدر قرار بتعيين المهندس محمد بن عبدالله الغنام وكيلاً لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للتحول الرقمي ومستقبل التنقل.
وعبّر الغنام عن اعتزازه بالتعيين الذي اعتبره دافعاً لخدمة الدين والوطن.
A decision has been issued to appoint Engineer Mohammed bin Abdullah Al-Ghanam as the Deputy Minister of Transport and Logistics Services for Digital Transformation and the Future of Mobility.
Al-Ghanam expressed his pride in the appointment, which he considers a motivation to serve the religion and the nation.