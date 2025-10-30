4 مواجهات هادئة بكأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الرياضي الحالي (2025 - 2026)، عن أربع مواجهات في دور الثمانية جاءت على النحو التالي:



نيوكاسل يونايتد يستضيف فولهام على ملعب «سانت جيمس بارك» بمدينة نيوكاسل، وآرسنال يواجه كريستال بالاس على ملعب «الإمارات» بالعاصمة لندن، وكارديف سيتي يلاقي تشلسي على ملعب «كارديف سيتي» بمدينة كارديف، ومانشستر سيتي يستقبل برينتفورد على ملعب «الاتحاد» بمدينة مانشستر.



ومن المقرر أنْ تلعب مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب خلال منتصف شهر ديسمبر القادم.



يذكر أن نيوكاسل يونايتد حقق لقب النسخة الأخيرة بعد الفوز على نظيره ليفربول في المباراة النهائية بنتيجة (2-1).