الرشيد: رئيس النصر لم يعتذر للاتحاديين

كشف عضو شرف نادي النصر طلال الرشيد حقيقة ما تردد في وقت سابق بشأن اعتذار رئيس مجلس شركة نادي النصر عبدالله الماجد، للإدارة الاتحادية بسبب تغريدات صدرت من جانب حساب نادي النصر عقب مباراته التي جمعته بالاتحاد في جدة وانتهت بفوز النصر 0/2.



‏وقال الرشيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: «موضوع اعتذار رئيس النصر في وقت سابق من الإدارة الاتحادية بعد المباراة عن تغريدات المركز الإعلامي غير صحيحة». وأضاف: «الماجد لم يعتذر من أحد والسالفة لا أعلم مصدرها ولكن هذا المصدر كاذب»، وزاد: «ولا يعني هذا التوضيح تأييده أو حتى أني أؤيد هذا النوع من التغريدات التي تصدر من المراكز الإعلامية، فالتنافس في أرض الملعب».