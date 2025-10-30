بمشاركة 25 فارساً وفارسة.. 45 مليوناً جوائز الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز

تنطلق اليوم (الخميس) في مدينة الرياض الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي، بمشاركة 25 فارسًا وفارسة من بين أفضل 100 في التصنيف العالمي للفروسية، وفقًا لتحديث الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) لشهر أكتوبر الجاري.



وتضم قائمة المشاركين أربعة فرسان من قائمة العشرة الأوائل عالميًا، هم البريطاني سكوت براش (الثالث)، والألماني كريستيان كوكوك (الرابع)، والبلجيكي جيل توماس (السادس)، والهولندي هاري سمولدرز (السابع).



كما تشمل قائمة المصنفين ضمن الخمسين الأوائل: الفرنسي سايمون ديليستر (16)، والسويدي هنريك فون إيكرمان (17)، والبلجيكي عبد القادر سعيد (18)، والألمانية صوفي هينرز (20)، والهولندي مايكيل فان دير فلوتن (23)، والألماني دانيال دوسر (25)، والنمساوي ماكس كيهنر (26)، والبلجيكي نيكولا فيليبارتس (27)، والألماني هانز ديتر درهير (31)، والإيرلندي دينيس لينش (34)، والهولندية كيم إيمين (39)، والألمانية يانا فريدريك ماير (40)، والبرازيلي يوري منصور (48)، والإيطالي إيمانويل جاوديانو (50).



وضمت القوائم أيضًا بعد المركز الخمسين كلًا من: البلجيكي بيتر ديفوس (53)، والألمانية كاترين إيكرمان (65)، والإيرلندي ريدميلز مايكل بندر (67)، ومن لوكسمبورج فيكتور بيتندورف (70)، والدنماركي أندرياس شو (85)، والمكسيكي كارلوس هانك غيريرو (88)، والألمانية جورن سبريهي (97).



من جهته أكد رئيس جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي جان توبس، أن نهائيات الرياض تمثل ختامًا استثنائيًا لموسم 2025، مشيرًا إلى أن الجوائز التي تتجاوز قيمتها 10.5 مليون يورو (45.8 مليون ريال) تعكس المستوى العالي للمنافسة والطموح الكبير للفرسان والفرق المشاركة.



وأوضح توبس أن «نهائيات الرياض» ستشهد مشاركة نخبة الرياضيين في أجواء حماسية يتنافسون فيها على الألقاب والتصنيفات والجوائز الكبرى، مؤكدًا أن هذه الجولة ستُسجَّل واحدة من أبرز المحطات في تاريخ رياضة قفز الحواجز على الصعيد الدولي.