نشر صورة «كريستيانو وبنزيما».. ماذا قال «إنفانتينو» للاتحاديين عقب فوزهم على النصر؟

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بالأجواء الكروية في المملكة، مؤكداً أن شغف الجماهير وروح المنافسة في الملاعب السعودية باتت تعكس المكانة العالمية المتنامية لكرة القدم في المنطقة.



وقال إنفانتينو في منشورٍ وثق فيه لحظة مصافحة قائد النصر «كريستيانو رونالدو» زميله قائد الاتحاد «كريم بنزيما» عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عقب حضوره مواجهة النصر والاتحاد في كأس الملك والتي كسبها الفريق الضيف بهدفين مقابل هدف، في مشهدٍ وصفه المتابعون بأنه يجسد الروح الرياضية بين نجمين من نجوم الكرة العالمية، ويؤكد جاذبية دوري روشن السعودي كأحد أهم الدوريات في العالم، :«في كل مكان أذهب إليه حول العالم، يكون من دواعي سروري حضور مباريات كرة القدم مباشرة، واليوم لم يكن مختلفاً»، وحرص إنفانتينو على تهنئة نادي الاتحاد، قائلاً :« تهانينا للاتحاد بعد فوزه على النصر ، لقد أظهرت المباراة أعلى مستوى لكرة القدم السعودية، مع لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونغولو كانتي وساديو ماني، من بين آخرين، قدموا عرضاً رائعاً»، مضيفا: «ضمنت أهداف حسام عوار وبنزيما تأهل الاتحاد إلى ربع النهائي، وأتقدم بالشكر لعضو مجلس الفيفا ورئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل على كريم ضيافته».



ويواصل رئيس «فيفا» زياراته إلى عددٍ من المدن السعودية في إطار متابعة التطورات الرياضية والبنى التحتية المرتبطة بتنظيم البطولات والمنافسات القادمة.