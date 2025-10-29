أوقف مدرب الاتحاد كونسيساو أفراح لاعبي فريقه بالتأهل لدور ربع النهائي في مسابقة كأس الملك، عقب الفوز على فريق النصر بنتيجة 1/2، في دور نصف النهائي، وطالب اللاعبين بالتركيز على المباريات القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا لأندية النخبة من أجل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والمنافسة على البطولات بالموسم الحالي.



ثلاث مواجهات مهمة قبل توقف «الفيفا»



تنتظر العميد ثلاث مباريات قبل فترة توقف المنافسات الكروية بسبب أيام الفيفا التي ستبدأ (الإثنين) الـ10 من نوفمبر، وحتى (الثلاثاء) 18 من الشهر ذاته، إذ سيحل فريق الاتحاد ضيفاً على نظيره الخليج (السبت) القادم، الساعة 5:35 على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة السابعة في دوري روشن السعودي للمحترفين، وعقب ذلك سيستضيف فريق الاتحاد نظيره الشارقة الإماراتي (الثلاثاء) القادم، الساعة 9:15 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، وبعد ذلك سيواجه فريق الاتحاد نظيره الأهلي (السبت) الثامن من نوفمبر القادم، الساعة 8:30 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في مواجهة «ديربي جدة» ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.



الانتصار أمام الخليج في الدوري



ويسعى المدرب كونسيساو لتجهيز العميد لمواجهة الخليج القادمة في دوري روشن، إذ سيجري مناورة كروية سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني، والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم، ويطمح المدرب كونسيساو في تحقيق الانتصار على الخليج وحصد النقاط الثلاث، بعد أن تعادل مع الفيحاء 1/1، وخسر من الهلال بهدفين مقابل لا شيء في دوري روشن السعودي للمحترفين.



المركز السابع محلياً وآسيوياً



يذكر أن فريق الاتحاد يحتل المركز السابع برصيد (10) نقاط في ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، ويتواجد أيضاً فريق الاتحاد بالمركز السابع برصيد ثلاث نقاط، في ترتيب فرق دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.



















