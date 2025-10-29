رفض تحميل رونالدو الخسارة.. جيسوس: هدفنا الدوري

تقبّل مدرب النصر جيسوس خسارته الأولى أمام بطل الدوري والكأس الموسم الماضي (الاتحاد)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «الأول بارك» ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وانتهى بنتيجة 2-1 لصالح الضيوف، مؤكداً أن طموحات «العالمي» لن تهتز، وأن لقب الدوري يظل هدفه الأسمى والأولوية المطلقة للموسم الحالي، وقال: «المواجهة كانت متوازنة في بدايتها، وهذه ثالث مواجهة لنا أمام الاتحاد هذا الموسم، وقد فزنا في مواجهتين وخسرنا واحدة، الشوط الأول كان متكافئاً، وشهِدنا مباراة كبيرة بين عملاقين يسعيان للانتصار».



‏ودافع جيسوس عن نجم الفريق وقائده رونالدو، رافضاً تحميله مسؤولية الخسارة، وقال: «اعتمدنا على رونالدو في الكرات الثابتة والعالية، لكن المشكلة الحقيقية كانت تكمن في الإرهاق الشديد»، وأرجع جيسوس هذا الإرهاق إلى تلاحق المباريات وتقارب مواعيدها، الأمر الذي أثر بشكل واضح على جاهزية اللاعبين البدنية.



واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة لمنتقدي الفريق قال فيها: «البعض ينتقد دون معرفة الواقع وظروف اللاعبين، لكننا نعمل بجد لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، والعودة إلى المنافسة بقوة أكبر لتحقيق هدفنا الأول وهو الدوري».