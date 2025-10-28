بعد غياب 35 عاماً.. قبضة الأخضر في نهائي القارة الآسيوية للمرة الأولى

كتب المنتخب السعودي لكرة اليد للشباب التاريخ، بعد تأهله للمرة الأولى، لنهائي دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025»، عقب فوزه مساء اليوم (الثلاثاء)، في الدور نصف النهائي على الصين بنتيجة 32 – 24.



وشهدت المباراة، تكافؤاً بين الفريقين في شوط المباراة الأول الذي انتهى بالتعادل 15 – 15، وفي الحصة الثانية استمر التعادل مسيطراً على المباراة، حتى انفرد الأخضر بالنتيجة بداية من الدقيقة 19 من الشوط الثاني، لينهيها بفارق 8 أهداف.



ويلاقي الأخضر في المباراة النهائية، الفائز من لقاء المنتخب البحريني وشقيقه الكويتي، المقامة في وقت لاحق من مساء اليوم (الثلاثاء)؛ لتحديد المتأهل الثاني للمباراة النهائية للمسابقة التي تقام عند السابعة من مساء بعد غد الخميس في صالة أم الحصم بالمنامة.



يذكر أن التأهل السعودي لنهائي كرة اليد بالدورة الآسيوية، هو الأول في درجة الشباب، والثاني على مستوى جميع الدرجات، حيث يأتي بعد غياب أكثر من 35 عاماً، حين حقق الأخضر برونزية دورة الألعاب الآسيوية للكبار التي أقيمت في بكين عام 1990م.