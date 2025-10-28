أكد لـ«عكاظ» لاعب المنتخب السعودي نايف محسن السميري عقب وصوله لجدة، أن الميدالية البرونزية التي حصدها في نهائي سباق 110 أمتار حواجز بزمن 14.12 ثانية في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالمنامة 2025، تعتبر هدية بسيطة للوطن وبمشيئة الله ستكون دافعاً كبيراً لتحقيق إنجاز كبير للوطن بالفوز بالميدالية الذهبية في المشاركات القادمة.



الميدالية القادمة ذهبية



وأهدى البطل نايف الميدالية البرونزية للقيادة الرياضية وناديه السابق الاتحاد وناديه الحالي العلا، ولوالده محسن السميري وإخوانه صالح وعلي، مقدماً الشكر لكل من هنأه عقب نهاية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، واعداً بالتألق في المشاركات القادمة والسعي لحصد الذهب بمشيئة الله..



البرونزية في الألعاب الآسيوية



وكان السميري انتزع الميدالية السعودية الأولى في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالمنامة 2025، ضمن منافسات ألعاب القوى التي أقيمت على استاد البحرين الوطني، حينما فاز بالميدالية البرونزية بعد حلوله ثالثاً في نهائي سباق 110 أمتار حواجز بزمن 14.12 ثانية. وحققت قطر المركز الأول بزمن 13.61 ثانية، والصين المركز الثاني بزمن 14.11 ثانية.



الوطن يستحق الذهب



من جانبه أبدى محسن السميري والد اللاعب نايف السميري سعادته وأبنائه بحصول ابنه نايف على الميدالية البرونزية، متمنياً أن يواصل مشواره في ألعاب القوى ويقدم للوطن الذهب في المشاركات القادمة.



مسيرة اللاعب في ألعاب القوى



يذكر أن اللاعب نايف محسن السميري حقق مع المنتخب السعودي للشباب أول ميدالية برونزية في دورة الألعاب الآسيوية في البحرين 2025، وكانت بدايته في ألعاب القوى بنادي الاتحاد وحصد معه ثلاث ميداليات ذهبية، وبرونزيتين، وحالياً مع نادي العلا حصد ميدالية ذهبية واحدة.



انفوجرافيك



إنجازات نايف السميري في ألعاب القوى



- حقق مع المنتخب السعودي الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في البحرين2005



- حصد مع نادي الاتحاد ثلاث ميداليات ذهبية وبرونزيتين على مستوى مشاركاته المحلية.



- حقق مع نادي العلا ميدالية ذهبية واحدة على مستوى مشاركاته المحلية.