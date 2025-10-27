هدد نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور مدربه تشابي ألونسو، بمغادرة الفريق، بعد قرار استبداله خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، أمس (الأحد)، في الدوري الإسباني.

وغادر فينيسيوس ملعب المباراة في الدقيقة 71، ليحل مكانه مواطنه رودريغو، ووفقاً لشبكة «DAZN»، بدا فينيسيوس مستغرباً من قرار ألونسو أثناء مغادرته الملعب، وقال بدهشة: «أنا؟ مستر! أنا؟»، مطالباً مدربه بتفسير قراره.

دائماً أنا!.. سأرحل

ورد ألونسو من بعيد قائلاً: «هيا يا فيني، يا رجل!»، فيما تجنب اللاعب مصافحة مدربه، واستمر في التعبير عن غضبه قائلاً: «دائماً أنا! سأرحل عن الفريق! سأرحل، أفضل، سأرحل!» قبل أن يتوجه إلى غرفة الملابس، ثم يعود لاحقاً إلى مقاعد البدلاء.

وعلى الرغم من التوتر، نجح ريال مدريد في حسم الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف، إذ سجل كيليان مبابي وجود بيلينغهام هدفي «الملكي»، بينما أحرز فيرمين لوبيز هدف برشلونة الوحيد.