«الفيفا» يعلن التنظيمات الخاصة بملحق الإمارات والعراق

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التعليمات الرسمية لمباراتي العراق والإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وتم الإعلان رسميا عن توزيع المقاعد في مباراتي الذهاب والإياب، حيث ستلعب مباراة الذهاب في الإمارات يوم 13 نوفمبر القادم، وتم تخصيص 36 ألف مقعد للجمهور الإماراتي مقابل 6 آلاف للجمهور العراقي. فيما ستعلب مباراة الإياب في البصرة يوم 18 نوفمبر وتم تخصيص 59 ألف مقعد لجماهير العراق مقابل 5 آلاف لجماهير الإمارات.



وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه في حال تعادل المنتخبين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، سيتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية وركلات الترجيح لتحديد الفائز، الذي سيتأهل إلى الملحق العالمي لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.