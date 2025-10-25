الصدارة مُهددة... ميلان يتعادل مع بيزا في الدوري الإيطالي

انتزع إيه سي ميلان تعادلا صعباً من ضيفه بيزا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس (الجمعة) على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

أنهى ميلان الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله مهاجمه البرتغالي رافائيل لياو بعد سبع دقائق فقط من بداية اللقاء.

وفي الشوط الثاني، انتفض فريق بيزا وسجل هدفين، الأول عبر خوان كواردادو في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، والثاني عن طريق مبالا نزولا قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفي اللحظات الأخيرة، أدرك زاكاري أتيكام التعادل لميلان في الدقيقة 90+3، ليُجنب أصحاب الأرض الخسارة.

الصدارة مُهددة

ورفع ميلان رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين فقط عن كل من إنتر ميلان ونابولي وروما، ما يجعل الصدارة مُهددة، حيث يلعب إنتر ميلان مع نابولي اليوم (السبت)، بينما يلتقي روما مع ساسولو (الأحد).

في المقابل، رفع بيزا رصيده إلى 4 نقاط من أربعة تعادلات، ليظل في المركز السابع عشر دون أي انتصار بعد 8 جولات.