بدأت ملامح الاعتزال تلوح في أفق النجم البرازيلي نيمار، الذي فتح الباب صراحة أمام احتمال إنهاء مسيرته الكروية بنهاية العام.

غياب مؤلم

لم يظهر نيمار بقميص منتخب البرازيل لكرة القدم منذ أكتوبر 2023، حين تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام منتخب أوروغواي، في ضربة قاسية لمسيرته الدولية.

محطات متعثرة

تجربته مع نادي الهلال السعودي لم تشهد حضورًا منتظمًا بسبب الإصابات، وبعد انتقاله إلى نادي سانتوس، شارك على فترات متقطعة، في محاولة لاستعادة إيقاعه.

اعتراف صريح

في مقابلة مع قناة CazeTV، لم يُخفِ نيمار تردده، قائلاً إنه يعيش كل عام على حدة، ولا يعلم ما الذي قد يقرره في ديسمبر القادم، مضيفًا أن قلبه هو من سيحسم المصير.

عام التحدي

وأكد أن العام الحالي يحمل أهمية خاصة، سواء مع سانتوس أو مع منتخب بلاده، خصوصا مع اقتراب كأس العالم، معتبرًا المرحلة تحديًا شخصيًا كبيرًا.

عودة بلا خوف

وأوضح النجم البرازيلي أنه فضّل التريث حتى يستعيد كامل لياقته دون ألم أو خوف، مشيرًا إلى أن خطة سانتوس ساعدته كثيرًا على التعافي والعودة بشكل أفضل.

القرار للقلب

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه يسعى للوصول إلى أقصى إمكانياته بالتدريب والمثابرة، لكنه لا يملك تصورًا واضحًا للمستقبل، مكررًا: ربما يأتي ديسمبر ويحمل معه قرار الاعتزال، وربما لا.