كل الأعين ستراقب قمة الجولة السادسة التي ستجمع ناديي الاتحاد والهلال ضمن كلاسيكو الكرة السعودية، والذي سيقام اليوم (الجمعة) على ملعب الإنماء ضمن مباريات دوري روشن السعودي.

ويُنتظر أن تكون مباراة الكلاسيكو كالمعتاد عامرة بالمتعة الكروية، والتنافس على أرضية الملعب، بالنظر إلى وجود كوكبة من اللاعبين العالميين في تشكيلتي الفريقين، الذين يمكنهم إحداث الفارق خلال مباراة الكبيرين.

وقبل مواجهة الاتحاد والهلال المُنتظرة، يحتل الفريق الاتحادي المرتبة الخامسة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وخسارة، أما منافسه وضيفه الهلال، فيأتي رابعًا برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين.

من خلال السطور التالية، نرصد لكم القيمة السوقية لفريقي الاتحاد والهلال، والأغلى في تشكيلتيهما، قبل لقاء الكلاسيكو المُنتظر، وذلك وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، المُختص في انتقالات اللاعبين وإحصائياتهم، وتحديد القيمة السوقية لهم، مُعتمدًا على عدة عوامل.

القيمة السوقية

يعتلي الجناح الفرنسي موسى ديابي صدارة قائمة أغلى لاعبي نادي الاتحاد بقيمة سوقية تبلغ 30 مليون يورو، ثم البرتغالي روجير فيرنانديز بـ 22 مليون يورو، يليه متوسط الميدان البرازيلي فابينهو بـ 15 مليون يورو، ويأتي الجناح الهولندي ستيفان بيرجوين رابعًا بـ 14 مليون يورو.

ويأتي لاعب الوسط المالي محمدو دومبيا خامسًا بـ 9 ملايين يورو، بفارق نصف مليون يورو عن الجزائري حسام عوار، فيما يُعد متوسط الميدان فيصل الغامدي هو أغلى لاعب سعودي ضمن تشكيلة الفريق الاتحادي، وتُقدر قيمته السوقية بـ 1.5 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، يتصدّر المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز قائمة أغلى لاعبي نادي الهلال، بـقيمة سوقية وصلت إلى 45 مليون يورو، يليه الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز بـ 35 مليون يورو، ثم البرتغالي روبن نيفيز ثالثًا بـ 25 مليون يورو، بفارق 3 ملايين يورو عن البرازيلي مالكوم أوليفيرا.

وفي المركز الخامس، يأتي المهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو بـ 18 مليون يورو، ويُعتبر المدافع الدولي حسان تمبكتي هو أغلى لاعب سعودي ضمن تشكيلة نادي الهلال، وتُقدر قيمته السوقية بـ 1.6 مليون يورو.

واستنادًا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» للأرقام والإحصائيات، تُقدر القيمة السوقية للاعبي فريق الاتحاد بنحو 146.28 مليون يورو، فيما تصل القيمة السوقية الحالية للاعبي نادي الهلال إلى 215.45 مليون يورو.

ستيفين بيرجوين 14 مليون يورو

ماركوس ليوناردو 18 مليون يورو

روجير فيرنانديز 22 مليون يورو

موسى ديابي 30 مليون يورو

داروين نونيز

45 مليون

يورو

روبن نيفيز 25 مليون يورو

ثيو هيرنانديز

35 مليون يورو

القيمة السوقية للاعبين:

حسام عوار بـ 8,5 مليون يورو

محمدو دومبيا 9 ملايين يورو

مالكوم أوليفيرا 22 مليون يورو

فابينهو 15 مليون يورو