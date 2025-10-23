لضمان بيئة آمنة.. الفيفا يوقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب

وقّع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اتفاقية تعاون جديدة مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، تهدف إلى ترسيخ معايير العمل اللائق وضمان بيئة آمنة لجميع العمال المشاركين في إنشاء وتحديث الملاعب والمنشآت المرتبطة ببطولات الاتحاد الدولي.



وذكر الاتحاد الدولي للعبة، عبر موقعه الرسمي، أن الاتفاقية التي وقّعت بين رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب بير أولوف سيو، والأمين العام لـ«فيفا» ماتياس غرافستروم، جاءت تزامنا مع الذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد العمالي، وستظل سارية المفعول حتى عام 2030.



ووفقا للبيان، فإن الاتفاقية تنص على تنفيذ عمليات تفتيش مشتركة في مواقع العمل الخاصة ببطولات كأس العالم وغيرها من التظاهرات الرياضية الكبرى، بما يضمن الحفاظ على سرية العمال وحمايتهم من أي تجاوزات، وفق ما تنص عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 الخاصة بتفتيش العمل.



كما تنص البنود التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم على تدريب ممثلي العمال وتطوير مهاراتهم، إلى جانب التعامل مع الشكاوى العمالية ومتابعتها، مع التركيز على تعزيز الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل المختلفة.