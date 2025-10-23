كسب الفيحاء.. التعاون يصعد لوصافة دوري روشن

حقق فريق التعاون فوزا ثمينا على مضيفه الفيحاء بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



وسجل للتعاون اللاعب أنجيلو فولغيني عند الدقيقة (26)، وأضاف زميله محمد محرزي الهدف الثاني عند الدقيقة (39)، لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون بهدفين دون مقابل.



وفي الشوط الثاني، تمكن الفيحاء من تقليص الفارق عن طريق لاعبه كريس سمولينغ عند الدقيقة (60).



وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى (15) نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب مؤقتا بفارق الأهداف عن المتصدر النصر، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند (8) نقاط في المركز العاشر.