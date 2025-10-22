في مشهد يعكس حجم الاستياء الجماهيري، رفعت جماهير نادي الوحدة البطاقة الحمراء خلال مباراة الفريق مساء (الثلاثاء)، أمام أبها والتي انتهت بخسارة الوحدة بنتيجة (3-2) ضمن الجولة الـ5 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، في خطوة رمزية تهدف إلى التعبير من سوء أداء الإدارة وتراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم.



وجاءت هذه الخطوة الجماهيرية رسالة واضحة لإدارة النادي بعد أن فقد الفريق بريقه تمامًا في الجولات الخمس الأولى من الدوري، حيث فشل في تحقيق أي فوز حتى الآن، مكتفيًا بتعادل وحيد مقابل أربع خسائر، ليحتل المركز الأخير في جدول الترتيب ويثير قلق أنصاره ومحبيه.



الجماهير الوحداوية التي حضرت المباراة بأعداد ملحوظة رفعت البطاقة الحمراء في المدرجات في لحظة موحّدة، موجهة احتجاجها نحو مجلس إدارة نادي الوحدة، ومطالبةً بإحداث تغييرات عاجلة على مستوى الجهاز الفني والإداري، وإعادة تصحيح المسار قبل أن تتفاقم الأزمة.



وأكد عدد من مشجعي الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ما يحدث للوحدة «لا يليق بتاريخ النادي العريق ولا بمكانته بين الأندية السعودية»، مشيرين إلى أن الإدارة الحالية تتحمّل مسؤولية تراجع الأداء، وضعف التعاقدات، وغياب الروح القتالية داخل الملعب.



ويُعد نادي الوحدة أحد أقدم وأعرق الأندية في المملكة، حيث يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخًا طويلاً في المنافسات المحلية، إلا أن نتائجه الأخيرة في دوري يلو وضعت أكثر من علامة استفهام حول مستقبل الفريق وإدارته، خصوصًا في ظل مطالب جماهيرية متزايدة بضرورة تصحيح الوضع قبل أن تتعقد الحسابات في قادم الجولات.



الجماهير من جهتها، أكدت أن رفع البطاقة الحمراء رسالة احتجاج للإدارة، وأن الهدف من هذه الخطوة هو إنقاذ النادي من دوامة النتائج السلبية واستعادة مكانته الطبيعية بين أندية القمة.