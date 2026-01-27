تُوِّج اللاعب سعود العقيل بطلًا للمملكة لعام 2026 في رياضة الووشو كونغ فو، خلال البطولة التي أُقيمت في العاصمة الرياض بمشاركة لاعبين من مختلف الفئات العمرية، في حدث عكس تنامي حضور اللعبة على الساحة الرياضية المحلية.



وجاء تتويج العقيل بعد تحقيقه المركز الأول في وزن 48 كجم، بأداء قوي ومستوى فني لافت، أكد من خلاله تفوقه واستحقاقه للقب.



ويأتي تنظيم البطولة ضمن الجهود المتواصلة لتطوير رياضة الووشو كونغ فو في المملكة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، ودعم المواهب الوطنية، بما يسهم في إعداد لاعبين قادرين على تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية.



كما يواكب ذلك استمرار المملكة في تعزيز حضورها الرياضي عبر استضافة البطولات والفعاليات المحلية والدولية لمختلف الألعاب، وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة تعكس اهتمامها بتنويع الرياضات، ودعم الاحتراف، وترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.