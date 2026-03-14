أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم (السبت)، إصابة نظام رادار المطار بعد تعرضه لهجوم بعدة طائرات مسيرة.



ونقلت الهيئة في بيان صحفي، عن المتحدث باسمها عبدالله الراجحي، أنه في مساء اليوم (السبت) تعرّض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة أصابت نظام رادار المطار، دون تسجيل إصابات بشرية، موضحة أنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.



وأشارت الهيئة العامة للطيران المدني إلى حرصها الدائم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.



وفي الإمارات، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن الجهات المختصة ما زالت مستمرة في التعامل مع الحريق الناجم عن سقوط شظايا إثر الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.



وقال المكتب الإعلامي في بيان إنه تم تسجيل إصابة بسيطة لشخص من الجنسية الأردنية، مطالباً الجمهور بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.