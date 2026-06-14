فيما استبعدت وكالة فارس الإيرانية توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة اليوم، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إسرائيل مسؤولية تأخير التوقيع بعد مهاجمتها بيروت صباح اليوم.



وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «هجوم هذا الصباح على بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خصوصاً في يوم مميز نكون فيه قريبين جداً من إبرام اتفاق سلام مع إيران».



ودافع ترمب عن الهجوم الإسرائيلي بالقول: «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي كانت ترد عليه كان صغيراً جداً وعديم الأهمية، ولم يتعرض أحد للأذى أو الإصابة أو القتل بسببه، ولا ينبغي أن يعطل هذه العملية المهمة».



وأضاف: «نحن قريبون جداً من اتفاق سيجلب السلام إلى المنطقة، بما في ذلك لبنان، وعلى جميع الأطراف أن تتراجع وتهدأ».



وطالب ترمب إسرائيل وحزب الله بوقف الهجمات، قائلاً: «يجب ألا تكون هناك أي هجمات أخرى من جانب إسرائيل في أي مكان داخل لبنان، كما يجب ألا تكون هناك أي هجمات أخرى من أي طرف آخر، بما في ذلك حزب الله، ضد إسرائيل».



وحذر ترمب حزب الله وإسرائيل من إفساد جهود السلام، قائلاً: «قد تكون هذه بداية سلام طويل وجميل، فلا تفسدوه!».



في المقابل، ذكرت وكالة «فارس» الإيرانية أنه لن يتم توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة اليوم (الأحد)، موضحة أن طهران أرسلت مطالبها إلى واشنطن عبر فريق قطري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.



وكان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قد قال في وقت سابق اليوم إن الرئيس دونالد ترمب لا يزال عازماً على توقيع الإطار المبدئي لاتفاق سلام مع إيران اليوم.