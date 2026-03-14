واصل فريق آرسنال سلسلة انتصاراته وانفراده بصدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه الصعب على ضيفه إيفرتون بنتيجة 2-صفر ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة اليوم (السبت).



أحرز آرسنال هدفيه في الدقائق الأخيرة من اللقاء، عبر الثنائي فيكتور جيوكيريس وماكس داومان في الدقيقتين 89 و97 من المباراة التي أقيمت وسط جماهيره في مدرجات ملعب الإمارات بالعاصمة لندن، وفرض الشاب ماكس داومان اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أصبح أصغر لاعب يهز الشباك.



ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 70 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق إلى 10 نقاط مع ملاحقه مانشستر سيتي الذي سيحل ضيفاً على وست هام يونايتد اليوم (السبت).



حقق آرسنال فوزه الرابع توالياً، وأحبط إيفرتون الذي حقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين، ولكنه تلقى خسارته الحادية عشرة ليتجمد رصيد «التوفيز» عند 43 نقطة في المركز الثامن.