تحوّلت مباراة نادي النصر السعودي أمام غاوا الهندي في «دوري أبطال آسيا 2» إلى حدث اقتصادي استثنائي، بعد أن تخطت أسعار التذاكر كل الأرقام القياسية في تاريخ الملاعب الهندية، بل تجاوزت في قيمتها حتى أسعار تذاكر العروض السينمائية في بوليوود، التي تمثّل أحد أكبر أسواق الترفيه في آسيا.



ووفق بيانات Times of India وMyKhel وBookMyShow، بلغت أسعار التذاكر بين ₹2,500 و₹8,500، أي ما يعادل (من 106 إلى 362 ريالاً سعودياً)، في حين أن متوسط سعر تذكرة السينما في الهند لا يتجاوز ₹130، وترتفع في صالات العرض المميزة إلى نحو ₹400 فقط.



اقتصاد جماهيري



توقعت تقارير اقتصادية هندية أن الحدث سيرفع إشغال الفنادق في ولاية غوا خلال أيام المباراة، فيما شهدت المطاعم والمقاهي القريبة من ملعب فاتوردا ارتفاعاً في المبيعات بنسبة قاربت 40% عن المعدل الأسبوعي المعتاد، مدفوعة بالوافدين الذين حضروا من خارج الولاية لمشاهدة النصر.



أما منصة BookMyShow، التي وصفت اللقاء بأنه «Biggest Night in Indian Football»، فقد سجّلت ذروة طلب على التذاكر في الساعات الأولى من فتح الحجز، ما انعكس على حركة النقل الجوي والبحري إلى غوا التي تضاعفت فيها حجوزات الرحلات بنسبة تجاوزت 55% وفق تقديرات إعلامية هندية.



تأثير يتجاوز الرياضة



يرى خبراء الاقتصاد الرياضي أن زيارة النصر إلى الهند تمثل نموذجاً جديداً في «اقتصاد الحضور»، إذ تتحول المباراة إلى حدث محفّز للإنفاق السياحي والإعلاني، وتعيد تعريف العلاقة بين قيمة النادي وتأثيره في السوق.



ويؤكد الخبير المالي وليد الغصاب أن «القيمة التي خلّفها النصر في أسبوع واحد تفوق ما تحققه بعض الأفلام الهندية الكبرى في شباك التذاكر المحلي خلال شهر كامل»، مشيراً إلى أن العلامة التجارية للنصر باتت عامل جذب اقتصادياً قبل أن تكون رياضياً.



وأضاف: في بلدٍ يحتفي بعروض بوليوود بوصفها واجهة للترفيه الآسيوي، جاء النصر السعودي ليقدّم عرضه الخاص، عرضاً كروياً أعاد رسم خريطة القيمة في سوق الترفيه الهندية.