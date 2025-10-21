92.1 مليون مشاهدة لفرحة كريستيانو أمام الفتح

تحوّلت لحظة احتفال كريستيانو رونالدو بعد هدفه في مرمى الفتح إلى حالة رقمية عالمية رصدتها أدوات التحليل المدمجة في المنصات وأدوات تحليل المشاعر التي تقيس اتجاهات المتابعين في الزمن الحقيقي.



المنشور الذي حمل عبارة «Success is not an accident» على منصة «X» تجاوز 80.7 مليون مشاهدة، محققا أكثر من 261 ألف تفاعل مباشر بين إعجابات وإعادات نشر واقتباسات، ليكون من أكثر المنشورات الرياضية تداولا خلال خلال 48 ساعة الماضية.



تحليل بيانات «إنستغرام» عبر أدوات القياس الرقمية المتقدمة أظهر أن المنشور ذاته حصد 9.5 مليون إعجاب و290 ألف تعليق و232 ألف مشاركة و173 ألف حفظ، بإجمالي تفاعل بلغ 10.19 مليون، في حين سجل «فيسبوك» أكثر من 1.04 مليون تفاعل. ووفق التحليل الإجمالي، بلغ مجموع التفاعلات عبر المنصات الثلاث 11.49 مليون تفاعل مباشر، بإجمالي وصول رقمي تخطى 92.1 مليون مشاهدة وتأثير عالمي.



بيانات اتجاهات التفاعل تشير إلى أن «إنستغرام» استحوذ على 89٪ من إجمالي التفاعل العالمي، بينما حققت منصة «X» أعلى معدل مشاهدة بصري، بمعدل 56 ألف مشاهدة في الدقيقة خلال أول 24 ساعة. أدوات تحليل المشاعر أوضحت أن غالبية التفاعلات جاءت بتوجه إيجابي تجاه أداء رونالدو والنادي السعودي، مع ارتفاع نسبة الارتباط بالهوية البصرية للنصر بنسبة +35%.



وتؤكد أدوات المراقبة الشاملة لوسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الأرقام رسخت حضور نادي النصر كأحد أبرز العلامات الرقمية في المحتوى الرياضي العالمي، وأن الدوري السعودي بات اليوم أحد مراكز القوة في صناعة التأثير الكروي الحديث، مدعوما ببيانات حقيقية، واتجاهات متصاعدة، ومشاهدات تتحدث بلغة العالم.