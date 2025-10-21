يطمح ممثل الوطن فريق الهلال لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، عندما يتقابل مع ضيفه السد القطري الساعة 9:15 من مساء اليوم (الثلاثاء) على ستاد المملكة أرينا في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 - 2026.

ويتصدر الهلال ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من الأهلي والشارقة والوحدة وشباب الأهلي، و3 للغرافة، ونقطتين لكل من السد وتراكتور، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة، في حين لا يزال رصيد الاتحاد وناساف خالياً من النقاط.

وكان الهلال فاز في الجولة الأولى على الدحيل 2-1 في الرياض، ثم فاز في الجولة الثانية على ناساف 3-2 في قرشي، في المقابل تعادل السد في الجولة الأولى مع الشرطة 1-1 في بغداد، وتعادل في الجولة الثانية مع الشارقة 1-1 في الدوحة.

ويُعدّ الهلال، حامل اللقب أربع مرات، الفريق الوحيد في منطقة الغرب الذي يمتلك سجلاً مثالياً حتى الآن، في حين استهل السد مشواره بتعادلين في أول جولتين.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات عالية، إذ لم يتعرض لأي خسارة في آخر 13 مباراة على أرضه ضمن البطولة، حقق الفوز في 11 منها على التوالي.

يُذكر، أن الفوز في مواجهة الليلة سيمنح الهلال الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية على أرضه في تاريخ البطولة، وهو رقم يتقاسمه حالياً مع نادي يوكوهاما مارينوس الياباني، ومع ذلك، فإن الهلال لم يتمكن من الفوز في آخر مواجهتين أمام السد، بعدما كان قد انتصر في مباراتين قبل ذلك أمام بطل قطر.

أما على الجانب الآخر، فقد بدأ السد موسمه الحالي بداية متعثرة أدّت إلى رحيل المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، ليخلفه مواطنه سيرجيو أليغري الذي تولّى المهمة بصفة مؤقتة.

ولا شك أن أليغري يواجه اختباراً في غاية الصعوبة في أولى مبارياته على رأس الجهاز الفني، لكن تحقيق الفوز على الهلال قد يشكل نقطة تحول مهمة في مسار الفريق القطري هذا الموسم.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب يومي 3 و4 نوفمبر، إذ يلتقي يوم 3 نوفمبر ناساف مع الوحدة في قرشي، والدحيل مع شباب الأهلي في الدوحة، وتراكتور مع الشرطة في تبريز، والغرافة مع الهلال في الريان، ويوم 4 نوفمبر السد مع الأهلي في الدوحة، والاتحاد مع الشارقة في جدة.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل 8 أندية في كل منطقة، إذ تقام مباريات دور الـ16 خلال مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال أبريل.