مالك نوتنغهام يواصل جنونه.. إقالة المدرب بعد 39 يوماً فقط !

واصل مالك نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي ايفانجيلوس ماريناكيس جنونه وقراراته الغريبة، عقب أن أصدر قراراً بإقالة مدرب الفريق أنجي بوستيكوغلو عقب 8 مباريات فقط من قيادته للفريق، وبعد 39 يوماً من تعيينه مدرباً خلفاً للبرتغالي نونو سانتو.وكسر مالك نوتنغهام الرقم القياسي لأسرع إقالة مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أصبح بوستيكوغلو أسرع مدرب يقال بعد 39 يوماً فقط من تعيينه، وكذلك أصبح أسرع مدرب يقال بعد الخسارة في مباراة، حيث صدر قرار إقالته بعد 19 دقيقة فقط من نهاية مباراة نوتنغهام أمام تشيلسي التي خسرها نوتنغهام بثلاثية نظيفة.وكان مالك نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي ايفانجيلوس ماريناكيس قد أقال البرتغالي نونو سانتو في سبتمبر الماضي، وذلك على الرغم من قيادته الفريق للصعود لبطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ليصبح أول تأهل قاري للفريق له منذ عام 1995.وجاءت الإقالة بسبب خلافاته مع مالك النادي.