قدّم نجم فريق الخلود هتان باهبري التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا)، مشيداً بالدعم الكبير الذي أسهم في تواجد الكرة السعودية في المونديال للمرة السابعة والثالثة على التوالي.وبارك باهبري لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم، والجهازين الفني والإداري، واللاعبين عقب الوصول للمونديال 2026.وأكد باهبري أن تركيزه منصب على المستطيل الأخضر والتألق مع فريق الخلود. وبالنسبة لما يقدمه من أداء فني حالياً بمثابة رسالة جميلة للمدرب رينارد، متمنياً العودة لقائمة المنتخب السعودي والمشاركة في كأس العرب القادمة في قطر، وكذلك كأس العالم 2026.وأهدى باهبري الفوز الكبير الذي حققه فريق الخلود على نظيره النجمة لإدارة النادي والجماهير الغالية، مبدياً سعادته بالمساهمة في الانتصار الرائع وتسجيل أول أهدافه مع الخلود في دوري روشن السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.