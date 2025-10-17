فريق الأهلي.
فريق الشباب.
مدرب الأهلي ماتياس يايسله.
مدرب الشباب إيمانول الغواسيل.
مهاجم الأهلي إيفان توني.
نجم الشباب يانيك كاراسكو.
تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو الكلاسيكو المنتظر الذي يجمع الأهلي بضيفه الشباب عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (الجمعة) على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
كلاسيكو الجولة لا يعترف بالأرقام
رغم موقف الفريقين في جدول الترتيب إلا أن لقاء الليلة يعد قمة الجولة الخامسة لقيمة الفريقين السوقية والفنية وتاريخهما في دوري المحترفين، ومن الصعب التوقع بمن سيحصد نقاط اللقاء لتقارب المستوى، وإن كان الأهلي يتفوق قليلاً على ضيفه الشباب الذي عانى الأمرين بعد خسارته الأخيرة من الخلود في الجولة الماضية.
موقف الفريقين قبل المواجهة
يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 8 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادلين ولم يخسر، وله من الأهداف 6، وعليه 3 أهداف، فيما يدخل فريق الشباب هذا اللقاء محتلاً المركز الـ12 برصيد 4 نقاط فقط، حصدها من فوز وتعادل وخسارتين، وله من الأهداف 3، وعليه 6 أهداف.
تاريخ المواجهات بين الفريقين
سبق وأن التقى الفريقان في دوري المحترفين في 32 لقاء، تمكن الشباب من الفوز في 11 لقاء، فيما فاز الأهلي في 10 لقاءات، وتعادلا في 11 لقاء، واستطاع هجوم الشباب تسجيل 47 هدفاً، فيما تفوق الأهلي تهديفياً وأحرز هجومه 50 هدفاً.
أبرز اللاعبين وهدافو الفريقين
يبرز في فريق الأهلي مهاجمه وهدافه إيفان توني (3 أهداف)، كما يبرز حارسه إدوارد ميندي، وقلبا الدفاع ديميرال وإيبانيز، والنجم الجزائري رياض محرز، وزميله فرانك كيسيه.
فيما يبرز في الشباب قائده وهدافه يانيك كاراسكو (3 أهداف)، وهو الوحيد الذي أحرز جميع أهداف فريقه في الدوري، كما يبرز الحارس مارسيلو غروهي، والإنجليزي جوش براونهيل، وعبدالرزاق حمدالله، والفرنسي ياسين عدلي.
انفوجرافيك
موقف الفريقين في جدول الترتيب
الترتيب
الأهلي: الـ 7
الشباب: الـ 12
النقاط
الأهلي: 8
الشباب: 4
الفوز
الأهلي 2
الشباب 1
التعادل
الأهلي 2
الشباب 1
الخسارة
الأهلي 0
الشباب 2
كلاسيكو الجولة لا يعترف بالأرقام
رغم موقف الفريقين في جدول الترتيب إلا أن لقاء الليلة يعد قمة الجولة الخامسة لقيمة الفريقين السوقية والفنية وتاريخهما في دوري المحترفين، ومن الصعب التوقع بمن سيحصد نقاط اللقاء لتقارب المستوى، وإن كان الأهلي يتفوق قليلاً على ضيفه الشباب الذي عانى الأمرين بعد خسارته الأخيرة من الخلود في الجولة الماضية.
موقف الفريقين قبل المواجهة
يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 8 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادلين ولم يخسر، وله من الأهداف 6، وعليه 3 أهداف، فيما يدخل فريق الشباب هذا اللقاء محتلاً المركز الـ12 برصيد 4 نقاط فقط، حصدها من فوز وتعادل وخسارتين، وله من الأهداف 3، وعليه 6 أهداف.
تاريخ المواجهات بين الفريقين
سبق وأن التقى الفريقان في دوري المحترفين في 32 لقاء، تمكن الشباب من الفوز في 11 لقاء، فيما فاز الأهلي في 10 لقاءات، وتعادلا في 11 لقاء، واستطاع هجوم الشباب تسجيل 47 هدفاً، فيما تفوق الأهلي تهديفياً وأحرز هجومه 50 هدفاً.
أبرز اللاعبين وهدافو الفريقين
يبرز في فريق الأهلي مهاجمه وهدافه إيفان توني (3 أهداف)، كما يبرز حارسه إدوارد ميندي، وقلبا الدفاع ديميرال وإيبانيز، والنجم الجزائري رياض محرز، وزميله فرانك كيسيه.
فيما يبرز في الشباب قائده وهدافه يانيك كاراسكو (3 أهداف)، وهو الوحيد الذي أحرز جميع أهداف فريقه في الدوري، كما يبرز الحارس مارسيلو غروهي، والإنجليزي جوش براونهيل، وعبدالرزاق حمدالله، والفرنسي ياسين عدلي.
انفوجرافيك
موقف الفريقين في جدول الترتيب
الترتيب
الأهلي: الـ 7
الشباب: الـ 12
النقاط
الأهلي: 8
الشباب: 4
الفوز
الأهلي 2
الشباب 1
التعادل
الأهلي 2
الشباب 1
الخسارة
الأهلي 0
الشباب 2