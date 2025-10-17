اعترف الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب فريق تشلسي الإنجليزي بخطئه وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الجمعة) قبل لقاء فريقه أمام نوتنجهام فورست المقرر إقامتها غداً (السبت) ضمن لقاءات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز.وتسبب خطأ المدرب ماريسكا بتجدد إصابة اللاعب كول بالمر نجم وسط الفريق وغيابه مجدداً لمدة ستة أسابيع، واعترف المدرب إنزو ماريسكا بأنه كان «مخطئًا» في تقييم عودة اللاعب، مؤكدًا: «للأسف، سيغيب لستة أسابيع إضافية». وأوضح ماريسكا أن الأولوية القصوى الآن هي حماية اللاعب وضمان عودته بكامل لياقته البدنية.وأضاف ماريسكا أن الطاقم الطبي «ليسوا سحرة»، معربًا عن أمله في أن تكون فترة الأسابيع الستة كافية لتعافيه. وشدد على ضرورة متابعة حالته «خطوة بخطوة»، مشيرًا إلى أن بالمر يبدو «مسترخيًا» ويخضع للعلاج اللازم حاليًا.وأقر إنزو ماريسكا بصعوبة المهمة التي تنتظره، قائلًا: «من الصعب استبدال كول، فهو لاعب مهم جدًا وربما من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز». واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفريق سيبحث عن «حلول ومهارات مختلفة»، لأنه لا يمتلك لاعبًا آخر بخصائص كول بالمر الذي وصفه بـ «اللاعب الفريد».