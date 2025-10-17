جيسوس: ملتزم بإسعاد جماهير النصر

هنأ مدرب نادي النصر جيسوس المنتخب السعودي لكرة القدم بالتأهل إلى كأس العالم، مشدداً على أهمية تأهيل اللاعبين بشكل جيدا لهذا الحدث العالمي. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده في مقر النادي للحديث عن مباراة فريقه أمام الفتح المقررة بعد غد السبت، لحساب الجولة الخامسة من الدوري والتي يدخلها النصر بحثا عن الفوز الخامس تواليا وتعزيز موقعه في الصدارة، مشيراً إلى أن فريق الفتح، فريق جيد ولديه لاعبون جيدون، رغم أنه تعثر في البداية لكنه فريق محترم ونحسب له حساب. وعن لاعبي النصر الدوليين قال: «سيشاركون في التدريبات اليوم، ولا يوجد وقت كاف للاستعداد، لكن لدي ثقة في جميع اللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية».وبسؤاله عن سبب رفضه تدريب منتخب البرازيل عندما تلقى عرضا منه نهاية الموسم الماضي، قال جيسوس إنه رفض العرض نظرا لالتزامه وقتها بعقده مع فريقه السابق الهلال، لاسيما أنه كان يريد استكمال العقد، مضيفا: «أنا إذا التزمت بكلمة لا أتراجع عنها»، مشدداً على أنه ملتزم بإسعاد جماهير النصر، وأن مشروعه مع النادي هو إنهاء الموسم بالتتويج بلقب الدوري.وأشاد جيسوس بمستوى حراس مرمى نادي النصر، موضحا أن كثرة الحراس لا تخلق مشاكل بالنسبة له، وأن ما يحدد اختياره للحارس في كل مباراة هو عدد الأجانب الذين يريد إشراكهم في أرض الملعب.