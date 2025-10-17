موقف مالكوم ونونيز

أعلن نادي الهلال، اليوم (الخميس)، إصابة قائده سالم الدوسري، قبل مواجهة الاتفاق المرتقبة السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.وأوضح النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الدوسري تواجد في العيادة الطبية، بعد تعرّضه لإصابة في الحوض، خلال مشاركته الأخيرة مع المنتخب السعودي.وكان الدوسري قد لعب دوراً مؤثراً في تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث شارك في الفوز على إندونيسيا بـ3 أهداف مقابل هدفين، ثم في التعادل السلبي أمام العراق.وفي سياق آخر، أعلن الهلال عودة الثنائي مالكوم وداروين نونيز إلى التدريبات الجماعية، بعد إتمامهما البرنامجين التأهيليين بنجاح، ما يفتح الباب أمام مشاركتهما في اللقاء القادم.ويحتل «الزعيم» المركز السادس في جدول الدوري السعودي، برصيد 8 نقاط، متأخراً بفارق 4 نقاط عن النصر متصدر الترتيب.