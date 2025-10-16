بميزانيات تتجاوز 10 مليارات ريال، تواصل السعودية بناء نموذج رياضي يُدار بعقلية الاستثمار لا بالمصادفة.تأهُل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2026 يعكس بنية مالية قوية تقف خلفها وزارة الرياضة واتحاد القدم ومنظومة الأندية في تكاملٍ اقتصادي غير مسبوق.وفق أرقام موازنة 2025، بلغت مخصصات قطاع الرياضة 6.6 مليار ريال موجهة لتطوير المنشآت والبنية التحتية وتحويل المدن الرياضية إلى محركات اقتصادية مستدامة. فيما خُصص 1.33 مليار ريال دعم مباشر للأندية في دوري روشن ودوري يلو لرفع كفاءة الحوكمة والالتزام المالي، وتطوير البيئة التشغيلية داخل الأندية.ميزانية الاتحاد السعودي لكرة القدم وصلت إلى 1.516 مليار ريال، شملت الدعم الحكومي والرعاية والإيرادات التشغيلية، لتضع الاتحاد في مصافّ الكيانات الرياضية الأكثر استقرارا ماليا في آسيا. هذا الحجم من الإنفاق يعكس تحول الرياضة السعودية إلى قطاع إنتاجي متكامل يضخ الأثر في الناتج المحلي الإجمالي ويخلق فرص عمل واستثمارات رياضية مستدامة.المنظومة المالية الجديدة في الرياضة السعودية أسست بيئة احترافية عززت الاستقرار الفني والإداري ووفرت قاعدة صلبة للأداء الميداني، فانعكس ذلك على النتائج داخل الملاعب وخارجها.تأهُل الأخضر إلى مونديال أمريكا 2026 تأكيد على أن الإنفاق المنظم والرؤية الاقتصادية يصنعان الفارق حين تدار الرياضة بعقل الدولة واحتراف السوق.انعكاس هذا الإنفاق الرياضي يتجاوز حدود الملاعب إلى بنية الاقتصاد الوطني، حيث تمثل الرياضة أحد محركات النمو غير النفطي ضمن مستهدفات رؤية 2030.وفقا لتقديرات وزارة الاقتصاد، يسهم القطاع الرياضي بما يقارب 1.7% من الناتج المحلي غير النفطي، مع توقعات بتجاوز 3% بحلول 2030 بدعم من الاستثمارات الحكومية والخاصة في المنشآت والفعاليات والكوادر.هذه الديناميكية تعكس فلسفة التحول في إدارة المالية العامة، وتخلق استثمارا منتجا يعزز تنويع الإيرادات ويخلق وظائف نوعية في مجالات التسويق، والإدارة، والبنية التحتية، والسياحة الرياضية.وبينما يواصل المنتخب السعودي تألقه في طريق المونديال، تواصل القيادة السعودية هندسة نموذج رياضي اقتصادي متكامل، يضع الرياضة في قلب الاقتصاد الوطني لا على هامشه، لتصبح الملاعب جزءا من معادلة الناتج المحلي المستدام لا من تكاليفه.مستهدفات رؤية 2030:- يسهم في 1.7% من الناتج المحلي غير النفطي.- ميزانية اتحاد القدم وصلت إلى 1.516 مليار.- الإنفاق المنظم والرؤية الاقتصادية يصنعان الفارق.