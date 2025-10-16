قبل أقل من 450 يوماً على انطلاق كأس آسيا السعودية 2027، أشادت اللجنة المنظمة لكأس آسيا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها الأربعاء، بالتخطيط الدقيق الذي يُنفَّذ من أجل تنظيم أفضل نسخة من البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات للرجال، المقررة إقامتها في السعودية خلال الفترة من 7 يناير ولغاية 5 فبراير.وترأس الاجتماع الرابع للجنة في العاصمة السعودية الرياض، رئيس اللجنة ماريانو أرانيتا جونيور، الذي أعرب عن ثقته الكاملة في الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة في وضع معايير جديدة للتميّز في جميع مجالات التنظيم.وتلقى أعضاء اللجنة تقريراً شاملاً من اللجنة المحلية المنظمة حول المحطات الرئيسية والإنجازات التي تحقّقت حتى الآن، وأبدوا رضاهم الكبير عن التقدّم الملحوظ في الاستعدادات الرامية إلى تقديم حدث استثنائي يليق بجميع الأطراف المعنية.وقال أرانيتا جونيور: السعودية تُثبت يوماً بعد يوم أنها واحدة من الوجهات الرائدة ليس فقط في كرة القدم، بل في الرياضة العالمية عموماً، ويُحسب ذلك لقيادة المملكة القوية ورؤيتها الجريئة التي تُترجم على أرض الواقع.وأضاف: ستكون هذه أول مرة تستضيف فيها السعودية البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات للرجال، ومن خلال التحضيرات الجارية للبنية التحتية والفعاليات المتنوعة التي تُعدّ ضمن البرنامج الزمني، يتّضح أن الأسس الصلبة باتت جاهزة لتنظيم نسخة تاريخية بحق في 2027.كما أعرب أعضاء اللجنة عن إعجابهم بالتقدّم الكبير في تجهيز الملاعب المميزة التي ستستضيف نخبة منتخبات القارة، إذ بات استاد جامعة الملك سعود والمملكة أرينا في الرياض قيد التشغيل بالفعل، فيما يقترب استاد نادي الشباب من استيفاء متطلبات الاتحاد الآسيوي. أما الملعبان الآخران في العاصمة، وهي استاد مدينة الملك فهد الرياضية (التي سيزورها أرانيتا يوم الخميس) واستاد جامعة الإمام محمد بن سعود، فمن المتوقع أن يكونا جاهزين بالكامل بحلول نوفمبر 2026.وفي جدة، فإن استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية واستاد الأمير عبدالله الفيصل أصبحا جاهزين من الناحية التشغيلية، بينما يُتوقع أن يكتمل العمل في استاد الخبر، ثالث المدن المستضيفة، في يونيو من العام القادم.واختتم أرانيتا جونيور بالقول: اهتمام اللجنة المحلية المنظمة بأدق التفاصيل مُلفت للغاية، وبالنيابة عن اللجنة المنظمة لكأس آسيا، أودّ أن أعبّر عن امتناننا الكبير للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 وللاتحاد السعودي لكرة القدم على التزامهما الثابت بتقديم بطولة بمستوى عالمي رفيع.كما وافقت اللجنة على النسخة الأحدث من لوائح بطولة كأس آسيا السعودية 2027، التي شملت تعديلاً بارزاً يتيح مشاركة جميع اللاعبين الـ26 المسجلين في القائمة النهائية في كل مباراة.وأخيراً، اطّلعت اللجنة على تحديثات بشأن عملية تقديم الملفات لاستضافة نسختي 2031 و2035 من كأس آسيا، على أن يُتخذ القرار النهائي بشأن الدول المستضيفة بحلول 2027.