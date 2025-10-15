هنأ عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السابق طارق الشامخ، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الإنجاز الذي حققه المنتخب السعودي بالتأهل لكأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا)، مشيداً بدعم القيادة الحكيمة للرياضة، الذي أسهم في وصول منتخبنا الوطني للمونديال للمرة السابعة والثالثة على التوالي، وأكد تفوق الكرة السعودية وحرصها على التواجد في المحفل العالمي.واعتبر الشامخ أن الاهتمام والمتابعة غير المستغربة من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وتوفير الإمكانات كافة للمنتخب السعودي، ساهمت في تهيئة اللاعبين لمباراتي إندونيسيا والعراق اللتين تجاوزهما الأخضر وتأهل لكأس العالم القادمة.وأشاد الشامخ بالدور الفعال للجماهير الرياضية ودعمها للاعبي المنتخب السعودي، الذين نجحوا في التأهل للمونديال القادم وإسعاد محبي الأخضر.