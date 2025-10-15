رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026.وأكد أمير منطقة تبوك أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر للمملكة عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيداً بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.وقدم أمير منطقة تبوك التهنئة لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وللاتحاد السعودي لكرة القدم والجهازين الإداري والفني واللاعبين بهذا الإنجاز، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها ودوام أفراحها في ظل القيادة الحكيمة.