هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة المنتخبين السعودي والقطري بمناسبة تأهلهما إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم أن تأهل المنتخبين السعودي والقطري يعبر عن المكانة المتميزة التي تحتلها كرة القدم السعودية والقطرية على ساحة كرة القدم الآسيوية، كما أنه يتوج جهود الاتحادين السعودي والقطري في تهيئة الأرضية الصلبة التي مهدت الطريق لتحقيق التأهل للحدث العالمي الكبير، في الوقت الذي يجسد فيه الإنجاز عطاء وإخلاص لاعبي المنتخبين وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية على امتداد منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.وأبدى رئيس الاتحاد الآسيوي ثقته بقدرة المنتخبين السعودي والقطري على تمثيل القارة الآسيوية بصورة مشرفة في نهائيات كأس العالم القادمة برفقة بقية المنتخبات الآسيوية المتأهلة، مؤكداً أهمية الاستعداد الأمثل للمشاركة العالمية القادمة بما يكفل تحقيق ظهور متميز يليق بسمعة كرة القدم الآسيوية ويعزز مكتسباتها السابقة في نهائيات كأس العالم.كما هنأ الشيخ سلمان المنتخبين العراقي والإماراتي ببلوغهما الدور الإقصائي من الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم، مشيداً بالعروض الفنية للمنتخبين خلال التصفيات، ومعرباً عن أطيب الأمنيات لهما في الاستحقاق القادم، وإثبات جدارتهما ببلوغ هذه المرحلة المتقدمة من مشوار التأهل إلى كأس العالم.