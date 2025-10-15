تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على رواندا بثلاثية نظيفة، (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية.جاءت ثلاثية «البافانا بافانا» بتوقيع تالانت مباتا، وأوسوين ريغان أبوليس، وإيفيدينس ماكجوبا، في الدقائق 5 و26 و72.وستكون هذه المشاركة الأولى لجنوب أفريقيا في نهائيات كأس العالم منذ تأهلها تلقائياً إلى مونديال 2010 باعتبارها الدولة المضيفة.نيجيريا إلى الملحقوفي نفس المجموعة، سيخوض المنتخب النيجيري الملحق القاري بحثاً عن مقعد في مونديال 2026، بعد فوزه على بنين برباعية نظيفة.فيكتور أوسيمين كان نجم اللقاء بلا منازع، حيث سجل «هاتريك» للنسور الخضراء في الدقائق 3 و37 و51، بينما أضاف فرانك أونيكا الهدف الرابع في الدقيقة 90+1.ترتيب المجموعة الثالثة:1- جنوب أفريقيا – 18 نقطة2- نيجيريا – 17 نقطة3- بنين – 17 نقطة4- ليسوتو – 12 نقطة5- رواندا – 11 نقطة6- زيمبابوي – 5 نقاطوبحسب نظام التصفيات الأفريقية، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما يخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقاً أفريقياً، يتأهل منه منتخب واحد إلى الملحق العالمي.