سينهي مدرب المنتخب السعودي رينارد مخططاته الفنية لمواجهة منتخب العراق، غداً (الثلاثاء) الساعة 9:45 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن ختام مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا) 2026.وسيجري المدرب رينارد مناورة كروية رئيسية في الحصة التدريبية الأخيرة اليوم (الإثنين)، وسيستقر على الأسلوب الفني المناسب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة العراق الحاسمة، وسيغيب اللاعب محمد كنو عن قائمة الأخضر عقب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء إندونيسيا الماضي.وركّز رينارد، خلال التدريبات، على تطبيق اللاعبين بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مواجهة العراق المهمة، وطالب اللاعبين بالانضباط الفني وتنفيذ المهمات الفنية المطلوبة، من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط والتأهل للمونديال القادم.على الصعيد ذاته، يلتقي المدرب رينارد، غداً (الثلاثاء)، وسائل الإعلام؛ للحديث عن مواجهة العراق الحاسمة، وجاهزية الأخضر للقاء الأخير في ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم القادمة.يذكر أن المنتخب السعودي يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي الذي يتواجد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وإندونيسيا في المركز الثالث دون نقاط.انفوجرافيكترتيب المجموعة الثانية بالملحق الآسيويالأول: السعودية بـ3 نقاطالثاني: العراق بـ3 نقاطالثالث: إندونيسيا دون نقاط