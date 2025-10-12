واصل منتخبنا الوطني مساء اليوم (الأحد) برنامجه التدريبي استعدادا لمواجهة منتخب العراق بعد غدٍ (الثلاثاء)، في ختام منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.وأُقيمت الحصة التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، وبدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات على الاستحواذ، ثم تمارين تكتيكية، قبل أن يُجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.وعلى صعيد متصل، شارك عبدالله الحمدان في التدريبات برفقة زملائه.ويختتم الأخضر استعداداته مساء غدٍ (الإثنين) بحصة تدريبية تُقام عند السابعة مساء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون مفتوحة لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.ويعقد المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد غداً عند الـ11 صباحاً مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات بملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب العراق، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.