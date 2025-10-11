قلب منتخب الإمارات تأخره بهدف لفوز مهم على نظيره المنتخب العُماني بنتيجة 2/ 1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (السبت) على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وتقدم المنتخب العُماني عبر هدف لاعب الإمارات كوامي أوتون كواديو في الدقيقة 12 بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يرد منتخب الإمارات بهدفين خلال الشوط الثاني عن طريق ماركوس ميلوني (76) وكايو لوكاس (83).تقاسم المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب في بداية الشوط الأول مع أفضلية نسبية لصالح المنتخب العماني الذي كان الأفضل انتشاراً حتى نجح في افتتاح التسجيل حينما عكس أمجد الحارس كرة قوية من الجهة اليمنى ارتدت من كوامي كواديو لتستقر في شباك فريقه بالخطأ (د:12).بعد الهدف العماني، نشط أداء المنتخب الإماراتي إذ سدد كايو لوكاس كرة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من الدفاع، وسدد نيكولاس خيمينيز كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بسلام على المرمى العماني، وعاد خيمينيز للظهور مجدداً في تهديد مرمى إبراهيم المخيني بعد أن بذل مجهوداً كبيراً وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سددها قوية مرت بجوار القائم.وبحث المنتخب الإماراتي عن التعديل منذ بداية الشوط الثاني وكانت أولى المحاولات عبر حارب عبدالله الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس إبراهيم المخيني، الذي عاد للتألق وتصدى لتسديدة أخرى من حارب عبدالله أيضاً.وتمكن المنتخب الإماراتي من تعديل النتيجة بعد سلسلة من المحاولات الهجومية على المرمى العماني أسفرت إحداها عن تسجيل هدف التعادل حينما عكس علي صالح كرة عرضية من الجهة اليسرى على رأس ماركوس ميلوني الذي عكسها بدوره إلى داخل الشباك (د:76)، وضاعف المنتخب الإماراتي النتيجة عبر تسجيل الهدف الثاني بعد أن تسلم كايو لوكاس كرة من الجهة اليسرى وأرسلها مباشرة لتستقر على يسار الحارس المخيني هدفاً ثانياً (د:82)، وبعد 12 دقيقة وقتاً بدل ضائع أعلن الحكم الأسترالي علي رضا نهاية اللقاء بفوز الإمارات بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة، يحقق الإمارات فوزه الأول ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، فيما تجمد رصيد عمان عند نقطة واحدة من تعادل وخسارة. وستقام الجولة الثالثة (الأخيرة) يوم الثلاثاء بلقاء قطر والإمارات.ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى المحفل العالمي.