يخوض مدرب المنتخب السعودي رينارد اختباراً جديداً عندما يواجه المنتخب العراقي في ختام مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا)، ويسعى إلى تحقيق الانتصار الثامن له مع الأخضر، إذ عاد رينارد لقيادة منتخبنا الوطني خلفاً للإيطالي روبرتو مانشيني في أكتوبر من عام 2024.وقاد الفرنسي رينارد المنتخب السعودي في 17 مباراة خلال الفترة الثانية حالياً مع الأخضر، وحقق منتخبنا الوطني 7 انتصارات، وتلقى 7 خسائر، وحقق 4 تعادلات.وكان المدرب رينارد نجح في الفترة التدريبية الأولى بوصول المنتخب السعودي لكأس العالم 2022 في قطر، وحالياً يطمح في قيادة الأخضر للمرة الثانية لمونديال 2026.