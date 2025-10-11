يشهد مساء الخميس الموافق 16 أكتوبر إقامة أرقى ليالي كرة القدم الآسيوية في العاصمة السعودية الرياض.وتتجه أنظار القارة إلى حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرياض 2025 المقدّمة من نيوم، الذي يُقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، احتفاءً بنجوم القارة وأبرز إنجازاتهم خلال الموسم الكروي الماضي.ويُقام الحفل في مركز الملك فهد الثقافي الشهير، بمشاركة كوكبة من أبرز الشخصيات الرياضية والنجوم الذين سيتوجون ضمن 20 فئة مختلفة في النسخة الـ29 من الحدث القاري (المعروفة سابقاً باسم الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم).وسيحتفي الحفل بأبرز النجاحات خلال موسم 2024-2025، الذي شهد إطلاق نسخة مطوّرة من دوري أبطال آسيا للنخبة وانطلاقة تاريخية لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات.كما سيُسلّط الحفل الضوء على الجهود المتميزة التي قدّمتها الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب تقديم جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتميز التي تُطرح للمرة الأولى.وتتوج فقرات الحفل بإعلان الفائزين بجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة في آسيا، حيث يتنافس على اللقب في فئة الرجال الثلاثي سالم الدوسري، وعارف أيمن حنبي، وأكرم عفيف، فيما تضم قائمة السيدات كلاً من: هولي مكنمارا، وانغ شوانغ، وهانا تاكاهاتشي.وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في تصريح لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الشبكة العنكبوتية: «ركزت الجهود خلال الأشهر الـ12 الماضية على الإصلاحات الاستراتيجية التي شملت هوية الاتحاد الآسيوي ومسابقاته، لذا من الطبيعي أن نعتمد النهج ذاته عبر هوية متجددة لأكثر الليالي احتفالية في كرة القدم الآسيوية».وأضاف: «يسرّني أيضاً الإعلان عن إعادة تصميم جميع الجوائز والكؤوس، بما في ذلك أرفع وسام في القارة –ماسة آسيا– التي ستُقدَّم إلى مستحقيها في خطوة جديدة تعبّر عن المكانة المتزايدة لكرة القدم الآسيوية وشغفها المتواصل بالتطور».وأردف بالقول: «لا مكان تتجسّد فيه روح التطور في كرة القدم العالمية أكثر من المملكة العربية السعودية، التي تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى مركز محوري لكرة القدم العالمية. وبهذه المناسبة، أودّ أن أعرب عن خالص تقديري للاتحاد السعودي لكرة القدم وقيادة المملكة على حفاوة الاستقبال والقدرات التنظيمية المتميزة».واختتم الشيخ سلمان تصريحه بالقول: «بينما نستعد للاحتفاء بالرجال والنساء الذين تركت مساهماتهم أثراً عميقاً في أجيال المستقبل، أهنئ جميع المرشحين، وأتوجه بجزيل الشكر إلى الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء على التزامهم الدائم بالتميّز وإلهامنا عاماً بعد عام، من خلال جهودهم لتحقيق الأهداف المشتركة التي حددتها رؤية ورسالة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».وسيُعلن خلال الحفل عن الفائزين في الفئات التالية، على أن تُقدّم بعض الجوائز الأخرى في مناسبة خاصة لاحقة:- أفضل لاعبة شابة في آسيا- أفضل لاعب شاب في آسيا- أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة- أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة- الجوائز الخاصة بالحكام