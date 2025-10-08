تشتت لاعب خط وسط منتخب إندونيسيا مارك كلوك، منذ وصول بعثة المنتخب إلى المملكة حتى اللحظة من عدم إجادة عدد من اللاعبين اللغة الإندونيسية خصوصاً أن عدداً من اللاعبين يعتبرون مواليد خارج البلاد.

وشكّلت معضلة كبيرة داخل صفوف الأحمر من ذلك التواصل فيما بينهم، إلا أن كلوك أنقذ المهمة والأمر بنجاح عندما تحول من لاعب إلى مترجم أحياناً.

يمثل الأحمر 29 لاعباً في صفوفه 19 منهم ولدوا خارج البلاد، و10 من مواليد إندونيسيا، إذ يعيش المواليد في الخارج بعد استوطان هولندا لها، وأغلبهم يجيدون التحدث بلغة الدولة الأخيرة، كدلك بلجيكا وإسبانيا وفنلندا.

ووفقاً لموقع «bola.net» الإندونيسي الذي نشر خبراً يتحدث فبه عن الموضوع ذاته أن كثيراً من اللاعبين المواليد خارج البلاد يتقنون اللغة الإنجليزية مما صعب عليهم الأمور من حيث التخاطب سواء في المباريات أو التدريبات اليومية.

إلا أن اللاعب مارك كلوك، قام بدور «المترجم» وأنقذ الموقف خصوصاً أنه يتقن ثلاث لغات حسب الموقع الإندونيسي.

وسبق لكلوك الذي ولد في هولندا وخاض تجارب احترافية في إسكتلندا وإنجلترا وبلغاريا، قبل العودة عام 2017 إلى إندونيسيا، بلد عائلته، ويلعب منذ 2021 لفريق برسيب باندونج.