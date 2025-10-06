اكتفى منتخبنا الوطني للشباب بالتعادل مع نظيره المنتخب النرويجي بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات للمجموعة السادسة، التي شهدت أيضاً تعادل نيجيريا وكولومبيا بالنتيجة ذاتها، ليتأهل منتخب كولومبيا متصدراً المجموعة، ومنتخب النرويج وصيفاً، ونيجيريا أفضل ثالث لدور ثمن النهائي، فيما غادر منتخبنا الوطني منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً المقامة حالياً في تشيلي.على استاد آل تينينتي، ورغم تأخر منتخبنا الوطني بهدف جاء بعد 42 ثانية من انطلاقة الشوط الثاني بعدما أرسل حارس النرويج ساندر أوسترات كرة طويلة وصلت إلى نيكلاس فوجليستاد ليسجل الهدف الأول، إلا إن المنتخب السعودي رد سريعاً بعد أن تحصل على ركلة جزاء تقدم لها المهاجم طلال حاجي وسددها بنجاح (د: 53)، وكاد طلال أن يسجل هدفه الثاني برأسية قوية، لكن كرته ارتدت من العارضة، وتحصل منتخب النرويج على ركلة جزاء سددها القائد راسموس هولتن لخارج المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.وفي اللقاء الآخر، تعادل منتخب نيجيريا مع نظيره كولومبيا بهدف لكل منهما في مباراة مثيرة أقيمت في تالكا، وافتتح منتخب كولومبيا التسجيل عبر كينير غونزاليس، لكن الدقائق الأخيرة شهدت لحظة درامية لنيجيريا، بعدما سجل دانيال بامي ركلة جزاء حاسمة ليحصد الفريق نقطة التعادل ويضمن التأهل ضمن أفضل منتخبات المركز الثالث.وبهذه النتيجتين، سيواجه منتخب كولومبيا متصدر المجموعة نظيره منتخب جنوب أفريقيا، فيما يواجه النرويج الوصيف نظيره باراغواي، ويلعب منتخب نيجيريا مع الأرجنتين في دور الـ16.