انتصار تاريخي.. المحرق يهزم الاستقلال في إيران

حقق المحرق البحريني انتصاراً تاريخياً على الاستقلال الإيراني 1-0 اليوم (الأربعاء) على استاد مدينة شهري قدس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026.وسجل جونينيو بياوينسي هدف الفوز الثمين لصالح المحرق في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.جاءت أولى المحاولات الخطيرة للفريق البحريني في الدقيقة 15 عبر تسديدة قوية من البرازيلي جونينيو بياوينسي من ركلة حرة، مرت قريبة من القائم الأيمن، قبل أن يخترق إليوت سيمويس منطقة الجزاء ويسدد كرة ضعيفة التقطها الحارس حبيب فار عباسي بسهولة.وردّ الاستقلال في الدقيقة 20 بتسديدة من خارج المنطقة عبر أبوالفضل جلالي علت العارضة، بينما جاء الرد من المحرق بمحاولة من سفيان محروق الذي أرسل تسديدة مقوسة من بعيد مرت بجوار القائم.مع بداية الشوط الثاني، أظهر الاستقلال نزعة هجومية أكبر، لكن منير الحدادي أضاع فرصة سانحة من داخل المنطقة في الدقيقة 48، تلتها محاولة رأسية من دوكنز نازون أبعدها الحارس إبراهيم لطف الله.ورغم اندفاع أصحاب الأرض، جاء هدف التقدم للمحرق عند الدقيقة 60، عندما أرسل سيمويس تمريرة بينية إلى بياوينسي في الجهة اليسرى، لينهي الأخير الهجمة بتسديدة متقنة تجاوزت عباسي وسكنت الشباك.وكاد سيمويس يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد أن راوغ أربعة مدافعين بمهارة عالية، لكنه لم ينجح في وضع القوة الكافية على تسديدته لتجاوز حارس استقلال الذي أمسك الكرة بثبات، وحاول الفريق الإيراني تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية، لكن لاعبي المحرق نجحوا في إدارة المجريات كما يريدون ليحافظوا على تقدمهم والنقاط الثلاث.